Ya sube a 200 mil los migrantes que han entrado por Darién

La cifra de migrantes que han ingresado por la selva del Darién ya supera los 200 mil este año, reveló el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc

Se trata de cifras récord que se esperaban al finalizar el año, pero que ya han superado todos los pronósticos y en un solo día entraron más de 5,000 personas, reveló el funcionario.

Desde el 2020, Panamá ha desembolsado $50 millones para abordar el tema de la migración vía Darién. El 72% de los migrantes son venezolanos.

En los albergues de Panamá se mantienen 5,600 personas, mientras que hay 10 mil personas esperando cruzar por la selva del Darién.

Desde el 12 de octubre, EEUU decidió no aceptar a migrantes venezolanos que ingresen por Darién y por la frontera mexicana.

Mientras que la Asociación de Residentes y Naturalizados (Arena) reveló que a sus oficinas están llegando venezolanos que no cuentan con pasaportes y que no tienen donde quedarse y no pueden comprar boleto aéreo para retornar, porque no cuentan con pasaportes.

