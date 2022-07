Yanibel Ábrego: Acuerdo nacional, es la única salida a la crisis

Panamá- Para devolverle al país, la paz social que hoy se ve afectada por legítimas protestas sociales que reclaman respuestas más rápidas y efectivas a los problemas que afectan a los panameños, es urgente recomponer la confianza entre gobernantes y gobernados, a través de un diálogo directo y sin precondiciones, aseguró la diputada Yanibel Ábrego, del partido Cambio Democrático.



Según Ábrego, un acuerdo nacional, es la única salida a la actual crisis y este solo se logrará en una mesa de trabajo entre las partes. No se trata de hacer un diálogo para desmovilizar a quienes protestan, sino de que encuentren juntos, soluciones reales y viables a los problemas que han generado las protestas sociales.

Para que esto funcione, los funcionarios deben entender que los gobiernos no son electos para dar excusas, sino respuestas y que las propuestas de soluciones, no impliquen establecer mecanismos de ayudas a cambio de quitar otras; quienes lideran las protestas, deben entender, igualmente, que para que los mecanismos de ayuda sean reales y efectivos, no se pueden hacer propuestas que resulten inviables, debido a la realidad económica del país; indicó la también Secretaria General del CD.

Ábrego, reconoció que no será una tarea fácil, superar la desconfianza ni identificar las soluciones reales y alcanzables. Pero si existe la voluntad, todo es posible.



Si bien este acuerdo nacional debe producir soluciones ejecutables a corto plazo, debe ser aprovechado también, para consensuar políticas de Estado que, a mediano y largo plazo, nos permitan superar la crisis económica y social que golpea a Panamá y al mundo; concluyó la diputada Yanibel Ábrego.

