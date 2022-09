Yanibel Ábrego: "Triunfan las bases y triunfa la democracia"

Panamá- La decisión del Tribunal Electoral de anular el proceso de expulsión contra 15 diputados de Cambio Democrático por las evidentes violaciones al debido proceso que se cometieron en el desarrollo del mismo es una victoria para la democracia tanto a lo interno del partido como para el país, manifestó la diputada y secretaria general de CD Yanibel Ábrego, tras conocer la decisión de los magistrados.

Ábrego sostuvo que este es un proceso que va más allá de los 15 diputados, ya que el objetivo de Roux es silenciar a quienes se oponen al estilo dictatorial y a sus aspiraciones presidenciales, sumando a las intenciones de efectuar una alianza con el panameñismo-varelismo, partido que destruyó este país, contrario a lo que la mayoría opina: que desea una alianza con quien trajo desarrollo y crecimiento al país: Ricardo Martinelli.



La Fiscalía Electoral sustentó con contundencia su posición en torno a las reiteradas violaciones al debido proceso en esta ilegalidad y lo propio hizo la defensa de los 15 diputados de Cambio Democrático.



Quedó claro hoy en la entrevista a Rómulo Roux en una televisora que ya él sabía que el Tribunal Electoral no tenía otro camino que anular este proceso, toda vez que Roux anunció que seguiría con sus pataletas de ahogado, ya que interpondría demandas de inconstitucionalidad contra la resolución que contuvieran la decisión del Tribunal Electoral.



Este es un triunfo, no de los 15 diputados, sino de las bases del partido, afirmó Yanibel Ábrego, quien además hizo un llamado a la unidad de las bases para cumplir con el proceso electoral interno del CD: ¨para que sean las bases que decidan quienes serán sus autoridades y no sea el capricho de una sola persona (Rómulo Roux) que dicte quienes serán los candidatos y cuáles serán las alianzas de cara a las próximas elecciones del 2024¨.



Las bases reclamaron sus derechos y fueron escuchados, por ello, esta decisión de los magistrados es su triunfo, dijo finalmente la diputada Ábrego.

