Yanibel y Martinelli piden voto para “El Cambio es Ya"

La maquinaria de "El Cambio es Ya", liderada por Yanibel Abrego, continúa recorriendo el país, de la mano del lider de Realizando Metas, Ricardo Martinelli en busca de apoyo para las próximas elecciones.

Hoy estuvieron en Darién, procvincia que el expresidente Martimelli calificó como la "Tierra Prometida" donde participaron representantes, convencionales y los candidatos a las secretarías de la Mujer y de la Juventud Nadine González y Derick Echeverría.

Publicidad

El ex presidente Martinelli, quien respalda a Abrego en su candidatura a la presidencia de la Junta Directiva de Cambio Democrático, afirmó que aspira a que este partido vaya en alianza con Realizando Metas en el 2024.



Martinelli aseguró que conoció Darien cuando fue presidente y no habían carreteras, hospitales ni los más de 9,000 migrantes qué hay hoy día, dijo que vendrá nuevamente a Darién a darle oportunidades a esta región y a los darienitas que no se la han dado los últimos gobiernos y afirmó estar “cabriado” por que no hacen nada por la provincia.

Además, expresó su preocupación por el estado de la provincia de Darién: "llego con alegría y tristeza al ver cómo se encuentra olvidada la provincia productiva de Darién". Martinelli aseguró que regresará a Darién para dar oportunidades a la región y a los darienitas que no se han visto beneficiados por los últimos gobiernos.

Por su parte, Yanibel Abrego pidió el voto para los candidatos de "El Cambio es Ya" y agradeció el apoyo de Martinelli. "Con él, como el candidato que marca número uno en las encuestas, llegarán a puerto seguro: ya demostró el buen gobierno que hizo y lo volverá a hacer. Fue un presidente exitoso", aseguró Abrego.

Nadine González retó a la actual Secretaria de Mujer a un debate público para que explique por qué no ha trabajado en beneficio de las mujeres del partido y por qué permitió que para la secretaría de la Juventud se postularan dos hombres, limitando la participación de la mujer y no garantizando la equidad de género.

Por su parte, Derick Echeverría como candidato a la juventud solicitó a Ricardo Martinelli incorporar las becas universitarias y prometió mayores oportunidades y participación para los jóvenes.

El próximo domingo 19 de marzo se llevarán a cabo las elecciones en Cambio Democrático y los candidatos de "El Cambio es Ya" esperan contar con el apoyo necesario para lograr el cambio que prometen para el partido y el país.

Contenido Premium: 0