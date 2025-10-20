Yasenia, las mejores hojaldras de Cerro Azul, Restaurante El Lago

Yasenia Ortega es una de las encargadas de darle el toque mágico a las hojaldres que son muy consumidas por quienes visitan el Restaurante El Lago, ubicado en Cerro Azul, esa zona montañosa de la provincia de Panamá caracterizada por su particular belleza.

Muchos recomiendan el Restaurante El Lago como una parada obligatoria. Allí labora, con fervoroso entusiasmo, la señora Yasenia.

Turistas nacionales y extranjeros confirman que los mejores hojaldres se venden allí. Igualmente, quienes quieran hacer su pedido a domicilio pueden marcar al 385-3823.