Nacional - 20/10/25 - 12:00 AM

Yasenia, las mejores hojaldras de Cerro Azul, Restaurante El Lago

Yasenia Ortega es una de las encargadas de darle el toque mágico a las hojaldres que son muy consumidas por quienes visitan el Restaurante El Lago, ubicado en Cerro Azul, esa zona montañosa de la provincia de Panamá caracterizada por su particular belleza.

Muchos recomiendan el Restaurante El Lago como una parada obligatoria. Allí labora, con fervoroso entusiasmo, la señora Yasenia.

Turistas nacionales y extranjeros confirman que los mejores hojaldres se venden allí. Igualmente, quienes quieran hacer su pedido a domicilio pueden marcar al 385-3823.

Te puede interesar

Panamá pone a prueba su poderío naval en UNITAS 2025

Panamá pone a prueba su poderío naval en UNITAS 2025

 Octubre 20, 2025
El Naza los une: Promesas, fe y milagros en Portobelo

El Naza los une: Promesas, fe y milagros en Portobelo

 Octubre 20, 2025
Participación ciudadana define inversión comunitaria en Buena Vista

Participación ciudadana define inversión comunitaria en Buena Vista

 Octubre 20, 2025
Contralor Flores bloquea revisión de sus "superpoderes"

Contralor Flores bloquea revisión de sus "superpoderes"

Octubre 20, 2025
Presidente de Paraguay visita Panamá y sella alianza con Mulino

Presidente de Paraguay visita Panamá y sella alianza con Mulino

 Octubre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas