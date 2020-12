Zulay: Benicio es el que manda en la Asamblea

Ante la reciente sanción del presidente Laurentino Cortizo del proyecto de ley que crea 11 corregimientos en Bocas del Toro, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, aseguró que su colega y copartidario Benicio Robinson, quien impulsó esta iniciativa, es "el que manda en la Asamblea Nacional" y tiene mucho poder en la mayoría de las instituciones del Estado.

Indicó que dentro del palacio legislativo hay muchos diputados que le tienen temor así como otros que no gustan de él, sin embargo no se atreven a manifestar las cosas que consideran que se están haciendo mal.

"Él es el consentido de todos, a él todo se lo pasan, a mí me han vetado un montón de proyectos legislativos y yo considero que nos deben tratar de la misma forma, que no pueden haber privilegios y beneficios para un solo diputado y todos los demás es como si no valieran absolutamente nada", expresó la diputada.

Rodríguez dijo que a pesar de ser la segunda diputada más votada, está excluida y se siente igual que el período pasado: "una diputada de quinta categoría porque ese señor pasa factura, porque es muy soberbio".

La diputada Rodríguez a través de sus redes sociales lleva una campaña en contra de su copartidario Benicio Robinson, ya que como presidente de la Comisión de Presupuestol rechazó el traslado de partida para el acceso al servicio de internet satelital en las comarcas, Bocas del Toro y Chiriquí.

"Mira lo que está pasando ahorita mismo con el traslado de partida para pagar el Internet satelital... son niños humildes, de escasos recursos a los que no le llega internet, pero como él dice 100 veces no, la palabra de él es la que vale y todas las demás no sirven", indicó la perredista.

Afirmó que el pasado fin de semana por parte del diputado Robinson le tocó recibir un sinnúmero de ataques, noticias falsas, hechos falsos y aberrantes, así como campaña sucia en la que involucran a su esposo e hija. "Yo sé que viene de parte del diputado, porque yo sé cuál es el call center que maneja.