Zulay: ¡no me rindo!

Zulay Rodríguez tiro dardos y petardos en su cierre de campaña. "Cuando muchos apostaban a que yo no llegaría hasta aquí, que no me presentaría como candidata, aquí estoy de pie y pa' lante. Pueden estar tranquilos porque por esa puerta no va a aparecer absolutamente nadie porque no me vendo ni me rindo,

Ante seguidores en el hotel Megápolis, Zulay que los jóvenes “tendrán mayores oportunidades” de plazas laborales con la generación de 50,000 empleos, se retomarán los cabildos abiertos y “terminaré con el relajo en la descentralización paralela” para que exista rendición de cuentas y transparencia en su manejo.

Vamos a construir el Metro Cable para San Miguelito y le vamos a cambiar la cara al distrito, vamos a construir el merca San Miguelito para tener comida más barata y que podemos replicar en mercados periféricos en todo el país, señaló la candidata por libre postulación.

También dijo que apuesta a crear plazas de empleo a través del emprendimiento y turismo, con proyectos como la construcción de un teleférico en el Volcán Barú para explotar el potencial de las Tierras Altas.

"Por ahí hay uno que dice que la mina no se podía cerrar, y es el mismo que antes estaba a favor de la agenda 2030, y ahora hipócritamente dice que es pro familia, y es el señor que tiene en sus filas a los importadores de medicamentos, a los dueños del banco, a los dueños de las hidroeléctricas, es el mismo que lo financian y los que nos mandaron a tomar agua al río", exclamó Zulay Rodríguez.

Rodríguezenfatizó que ella no era un títere y que le pertenecía al pueblo panameño. “Con Zulay presidenta el tren de frontera a frontera va porque va”, agregó.

A los de la comarcas les dijo que tendrán una presidenta amiga que no los va a reprimir y que nunca aprobará una ley que busca judicializarlos como esta haciendo este gobierno.

De igual manera, la candidata recibió la unción del pastor salvadoreño Romel Guadrón.

"Señora Zulay yo quiero ungirla en el nombre del Padre para que Dios la use como próxima presidenta de la República de Panamá, para que traiga bendición y el poder de Dios, para que país tenga un buen presidente y alguien que traiga la luz al mundo. A usted la bendigo en el nombre de Dios”, expresó Guadrón.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio