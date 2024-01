Zulay: Pineda es un arrastrado

La candidata presidencial y a la alcaldía de San Miguelito, Zulay Rodríguez tildó a su colega diputado Raúl Pineda de "entregado, arrastrado y lamebotas de Cortizo y Carrizo".

La reacción de Zulay surgió luego que Pineda alegó que ésta lo presionaba para abordar las denuncias interpuestas contra la magistrada María Eugenia López.

"Todo el dolor de Raúl Pineda es que su cuñado Carrasquilla y su candidato Gaby Carrizo no llegan al 20% de las preferencias electorales en San Miguelito. Y lo más triste es que uno de ellos ni siquiera llega al 12% y él sabe perfectamente que está dentro de un Titanic lleno de agua... y él está en caída libre. Por eso me ataca, porque las matemáticas no le dan y quiere victimizarse para tratar de salvarse", declaró Zulay en Nextv.

