Zulay se las canta al poder económico

Algunos diputados de la Asamblea Nacional se pronunciaron en torno a la manifestación del martes en los predios del Palacio Legislativo en rechazo a las reformas del Código Electoral.

El diputado panameñista, Luis Ernesto Carles llamó a sus colegas a no ser sordos al descontento de la ciudadanía, porque la democracia no le pertenece a un partido político, le pertenece a todos los ciudadanos, organizaciones sociales, civiles, independientes, y partidos legalmente constituidos”.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, arremetió contra parte de las figuras de los poderes económicos que participaron en la manifestación.

“Estamos de acuerdo con la libre expresión y el derecho de reunión de todas las personas, nunca nos ha gustado a nosotros la dedocracia, y nunca nos han gustado la dictadura, pero con lo que yo no puedo estar de acuerdo que personas que han atentado contra el pueblo panameño, vengan ahora decir que son los que están representando a Panamá”, manifestó la diputada Zulay.

“Maui Saint Malo, aquí fuiste y vetaste el proyecto de Ley 508 de Leandro Ávila para ayudar a los padres de familia, mientras recibían millones de la Laurentino Cortizo. Eisenmann fuiste condenado por evasor de no pagar los impuestos y hoy el gobierno de Nito Cortizo no te lo ha cobrado y no sé qué pacto tienes con ellos. Batty Eleta, vienes aquí a criticar cuando tienes la boca llena de $2 millones te dieron en la ACP en el periodo pasado de contrato con Estratego. Batty por qué no dices que a tu hijo Gullermo Saint Malo, el ministro de Turismo le dio $232 millones para Pearl Island... estos señores en todos los gobiernos se han ganado millones y millones en negociado y ahí estaban afuera diciendo que representaban al pueblo panameño”, señaló.

Zulay indicó que espera ver a ese mismo grupo protestando por el aumento de la luz, las medicinas y los intereses bancarios: “ellos no son pueblo; no se confundan”.

Además, la diputada se dirigió a su colega panameñista Carles y le dijo que no estar de acuerdo con su discurso, alegando que está defendiendo a los sectores y poder económicos que a su juicio han desangrado al país y que tiene a Panamá como el sexto país más desigual y en todos los gobiernos le han ido bien.

El presidente del Legislativo, Crispiano Adames manifestó que el espacio de participación ciudadana es necesario considerarla, pero los invitó a conocer el paquete de reforma y expresar que la adversan por eso, esto y esto”.

Para el diputado Miguel Fanovich, del Molirena, muchos de los que protestaron no conocen las modificaciones que se han realizado, pero hay que respetar la voluntad de quienes quisieron protestar.