Zulay y otros impugnarán proclamaciones de diputados

Zulay Rodríguez alega que durante el proceso electoral hubo una clara alteración de resultados, especialmente en el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) y que se le quitaron votos...lo que está comprobado en las actas.

Rodríguez anunció que se prepara para impugnar los resultados de las elecciones para diputado de San Miguelito.

"Por 64 votos, que yo tenía muchísimos más, que me quitaron y le pusieron a este movimiento Vamos, yo no les voy a reclamar si ellos le dieron mil, dos mil, lo que le hayan dado, porque eso no es mi problema, mi problema es que me han quitado mis votos" para lograr la curul por medio cociente y la mandaron a disputar un residuo.

Además dijo que la diputada Fátima del circuito 9-1, ella también va a impugnar, ya que le mostró un acta donde votaron 411 personas, y aparecen 655 votos.

Alejandro Pérez también me facilitó las actas del 8-4, por ejemplo en una votaron 340 personas y aparecen 448 votos, expresó Zulay Rodríguez.

La diputada alega tenera ejemplos donde el número de votos registrados supera significativamente el número de votantes reales en algunos circuitos.

En Penonomé, el candidato de MOCA, Víctor Carles se prepara para impugnar las elecciones en el circuito, donde a último momento se le adjudicó la curul al perredista Néstor "Tin" Guardia.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio