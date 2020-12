Cristóbal Silva, el hombre de la Constituyente

Al ingeniero Cristóbal Silva lo conocí por su batalla quijotesca de lograr una Constituyente para tener una nueva carta magna y refundar el Estado.

Ingeniero eléctrico graduado en Panamá, con un máster de ingienería de sistema de potencia y de negocios en Denver y Iowa, en Estados Unidos estuvo vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por casi dos décadas, con misiones en Washington, Centroamérica, Caribe y África.

Su visión era tener un país con una “política de calidad”.

Estuvo vinculado en los últimos años a Cambio Democrático y luego al partido RM, siendo uno de sus fundadores.

Tenía un especial respeto por el expresidente Ricardo Martinelli, del cual aseguró una y otra vez que fue víctima de los poderes que enfrentó durante su mandato.

Siempre, en todas las conversaciones, me habló con orgullo de sus hijos, de los nietos, de las comidas que preparaba su esposa e inclusive del pan que disfrutaba con un buen café.

Fue parte de una generación de panameños enamorados de su país, con la misma estirpe y barro con que fueron moldeados amigos ya fallecidos como Roberto Olmedo Morelos y Euclides Manuel Corro Rodríguez.

Se me hace un nudo en la garganta. Los amigos son la familia que escogemos, los compañeros de tertulia, café con debate y sueños pendientes. Hasta luego gran amigo, nos quedamos con tu visión de un país mejor y las batallas pendientes.