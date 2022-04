El ciclo Lunar de 1260 días

El Ciclo Lunar tiene una duración de 1260 días. ¿En base a qué conocimientos hago esta afirmación? Lo afirmó, categóricamente, en base a lo siguiente.

La Luna gira alrededor de la Tierra, describiendo una orbita elíptica. El giro de la Luna alrededor de la Tierra dura, en promedio, 28 días. A este periodo de 28 días, se le llama MES LUNAR. En el año de 365.25 días se presentan 13 MESES LUNARES. Observamos, entonces, que en el año se presentan 13 Lunas Nuevas y 13 Lunas Llenas.

Como la descripción de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, cada 28 días la luna se acerca más a nuestro planeta. Este acercamiento de la Luna a la Tierra aumenta sus Fuerzas de Atracción. Y lo observamos en la manifestación de las más altas mareas de cada mes.

A este acercamiento de la Luna a la Tierra, se le llama PERIGEO. Cada 28 días, o MES LUNAR, ocurre un PERIGEO.

Pero el PERIGEO, de cada MES LUNAR, no ocurre sobre el mismo punto geográfico de nuestro planeta Tierra. En base a los Datos Astronómicos que nos ofrecen los Centros de Astronomía, he determinado que cuando el PERIGEO ocurre sobre el Polo Norte, tarda 1260 días en ocurrir sobre el Polo Sur.

Los PERIGEOS de cada MES LUNAR van ocurriendo, progresivamente, en diferentes coordenadas del planeta Tierra.

Estos DATOS son muy importantes. Pero no los proporcionan los Centros de Astronomía. Estos DATOS, de la ubicación del punto geográfico sobre el cual se ejerce la mayor Fuerza de Atracción del PERIGEO son importantes, por lo siguiente……

Si el PERIGEO ocurre sobre los Polos, mueve y levanta grandes volúmenes de vientos fríos; los cuales al ser empujados y arrastrados hacia las Zonas Tropicales y Ecuatoriales provocan lluvias, Tormentas y Huracanes.

Sin embargo, si el PERIGEO ocurre sobre las Zonas Tropicales y Ecuatoriales, mueve vientos calientes; los cuales provocan Sequías. Y las lluvias son determinantes en la obtención de buenas cosechas.

Me llama poderosamente la atención el hecho de que la Ciencia Moderna no se haya percatado de estos eventos. Todo por el contrario, los científicos proclaman a los cuatro vientos y a voz en cuello que…… “la Luna no tiene nada que ver con las Lluvias”.

Sin embargo, los Grandes Sabios y Maestros de la Antigüedad dejaron enunciados estos eventos en una estructura de granito y en un Libro.

El mal llamado “Sarcófago” de granito de la Pirámide de Kefrén mide exactamente 1260 Milímetros Absolutos, en su ancho interno.

Y en el Libro del Apocalipsis o Revelaciones, Capítulo Once, versículo 3 leemos…… “Mientras tanto, encargaré mi Palabra a mis dos testigos que la proclamarán durante mil doscientos sesenta días”.

En este versículo esta enunciado el Ciclo Lunar de 1260 días.

Y en ese mismo Capítulo Once, versículo 6, nos hablan de los poderes de los Dos Testigos, que no son más que el Ciclo Lunar y el Ciclo Solar. Sobre el Ciclo Solar escribiremos en otro artículo.

Cuando el versículo 6 nos habla de que…… “Tienen poder para cerrar los cielos para que no caiga lluvia mientras dure el tiempo de su misión profética” …… claramente nos están hablando de sequías.

Y cuando el mismo capítulo Once, versículos 6 nos dice…… “tienen también poder de cambiar las aguas en sangre…… se refieren a lluvias.

El río Nilo es el río más largo del África. Y pasa por varios países de tierras arcillosas y rojizas. Al llover torrencialmente, el río Nilo crece, convirtiendo su desembocadura en un gran lago de aguas rojizas, como de sangre.

