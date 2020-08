Estudiantes muestran su desaprobación y rechazo al Decreto Ejecutivo Nº 534

Estudiantes de licenciatura de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá mostraron su desaprobación y rechazo al Decreto Ejecutivo Nº 534 “Que crea la Dirección General de Comunicación (DGC), adscrita al Ministerio de la Presidencia y se dictan otras disposiciones, según un comunicado emitido el viernes 21 de agosto.



Los estudiantes dijeron que la decisión del gobierno, ”nos perjudica directamente a todos, este decreto que recoje las funciones de la Relaciones Públicas y las distribuye en diversas áreas de otras profesiones relativamente similares a que estén al frente de la Direccion General de Comunicación del Estado, acto que desmerita nuestro trabajo.

La decisión del gobierno tomó por sorpresa a los estudiantes que se consideran afectados por el decreto, al igual que futuros profesionales en Relaciones Públicas.



“…Somos preparados para ejercer nuestra especialidad, no para ser colocados en otros departamentos y que no se le de valor a nuestra profesión, la cual representa el sacrificio de años de estudios, que no deben quedar olvidados o menospreciados por ningun tipo de autoridad”, afirman.



El comunicado para finalizar menciona que “nuestra carrera de Relaciones Públicas ha sido por años defendida, y conocemos que cuenta con una ley de respaldo, la ley 21 del 16 de junio de 2005, que haremos respetar, por lo tanto, solicitamos se nos tome en cuenta en el momento de la toma de decisiones, tales como este decreto, que nos afecta como futuros profesionales” el comunicado lleva la firma de la estudiante vocera de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, María Berta Julio.



El Decreto Ejecutivo N° 534 del lunes 17 de agosto de 2020 que crea la Dirección General de Comunicación (DGC), adscrita al Ministerio de la Presidencia y se dictan otras disposiciones, fue firmado por el presidente, Laurentino Cortizo Cohen y el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén.



El Decreto Ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial explica que se crea “para garantizar el manejo de las acciones, programas y politicas que desarrollan las entidades que integran el Gobierno Nacional, al igual que su imagen orgánica, a nivel nacional e internacional, es menester mantener un organismo que coordine, fortalezca y actualice los medios de comunicación, y cree alianza estratégicas y programas de acción, a fin de difundir las mismas de manera uniforme y efectiva.



El decreto consta de seis (6) capítulos en la que se definen: las Disposiciones generales, Funciones, Estructura Organizativa; Consejo Consultivo, Director General, y Disposiciones Finales.