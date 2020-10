La Mafalda de Argentina

¡Hola! Hoy necesito expresarles mi tristeza por el deceso de uno de los caricaturistas más grandes que ha dado América, se trata de Don Joaquín Salvador Lavado: “Quino”. Argentino creador de Mafalda. Quino ingresó a los 88 años a la solemnidad de la vida perdurable, y fue para mí un caricaturista que con su lápiz enseñó al mundo a través de la inocencia que le impregnó a los gestos y al verbo de su muñequita Mafalda, que de manera infantil denunciaba con humor muchas anomalías de la sociedad, de la política, de la naturaleza, y hasta de los deportes. Casi todos los caricaturistas del mundo expresan con un personaje sus mensajes y Quino logró ese mérito maravillosamente.

Todos los diarios suramericanos y españoles han expresado un sentido pésame por la muerte del intelectual de Mendoza Argentina Don Joaquín Salvador Lavado. Las televisoras como la CNN y muchos medios de diferentes latitudes han expresado su dolor.

La inspiración de Quino fue captada de los niños argentinos, de eso no tengo la menor duda. Mafalda tiene que ser prima hermana del gran tenista argentino “El Peque”. Si usted observa los trabajos de los caricaturistas de otros países, apreciará en los detalles especiales que destacan en los dibujos el parecido con los vivientes de los respectivos páises, por ejemplo el gran Vic Ramos (donde estará?), siempre nos presentaba a un cholito señalando anomalías o como testigo; Peña Morán tomó como muletilla a un ratoncito gordito pero parecido a Mickey Mouse y Felix nunca deja por fuera a su pariente el gallote, lo mismo que Delmiro que recibe protestas del público cuando no aparece el característico tinaquero panameño firulay orinando a los sentenciados. ¡Ah! Y el Matador del Tiempo de Bogotá siempre con la muerte. Bueno en el caso de Mafalda que seguirá apareciendo por mucho tiempo en revistas y diarios argentinos y que en la mayoría de las viñetas se presentaba protestando, a veces llorando, otras cantando fue tomada me imagino yo de la figura representativa de los “pelaitos” argentinos.

El dibujante argentino en vida fue premiado nacional e internacionalmente. Que DS lo tenga en la gloria, que nosotros cuidaremos a Mafalda colocando su dibujo en nuestro humilde despacho en la pared principal en donde está el mural de la fama para que los niños de La Pintada de Coclé que vengan por periódicos viejos o por tareas; vean a Malfalda actuando.