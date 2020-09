Las bolsas reutilizables: una opción ambiental

Mediante la Ley 1 de 19 de enero de 2018, se adoptaron medidas en nuestro país, para promover el uso de bolsas reutilizables en los establecimientos comerciales, prohibiendo el uso de bolsas de polietileno para transporte de productos o mercaderías.

La ley entró en vigor el 20 de julio de 2019, con una primera fase de eliminación de las bolsas plásticas con polietileno en los comercios minoristas, farmacias y supermercados y seis meses después (20 de enero de 2020) se hizo obligatorio en los comercios mayoristas y almacenes.

La Acodeco desde el 20 de julio 2019 hasta mayo de 2020, sancionó a 53 agentes económicos, por un monto de 14,100 balboas. Entre las principales irregularidades detectadas en el cumplimiento de esta ley, se destacan la ausencia de copias autenticadas del certificado de evaluación de la conformidad, y otros no reportaron los costos de las bolsas reutilizables y la falta a la vista de los precios de las bolsas.

Los ingresos recaudados por las multas pasan a un fondo creado por esta institución, destinado a los programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales contaminantes.

El uso medio de una bolsa de plástico es de 10 minutos y el tiempo que tarde en degradarse es de 400 años. El plástico, a pesar de sus ventajas y precio económico, es un producto nocivo para el ambiente, porque su fabricación se realiza a partir de derivados del petróleo y se convierte muy rápidamente en un residuo altamente contaminante.

Los consumidores tienen la responsabilidad de proteger un ambiente saludable, que favorezca la calidad de vida a generaciones presentes y futuras. Hay que preferir las alternativas para eliminar el uso del plástico no biodegradable, que tanto daño hace al planeta.

Las bolsas reutilizables son aquellas diseñadas para ser empleadas más de una sola vez, en contraposición a las habituales elaboradas de plástico, que en ocasiones no se depositan adecuadamente, sino que se tiran indiscriminadamente en lugares inapropiados, produciendo una contaminación en los paisajes naturales.

Las bolsas plásticas de polietileno han sido eliminadas del comercio al por mayor y al por menor, reduciendo la contaminación ambiental y los consumidores están conscientes de llevar las bolsas reutilizables a sus compras para así disminuir los daños que este material ocasiona tanto a los recursos naturales, como a la vida que depende de los ecosistemas.

