Qué hombre no ha sido un novio muleta, es decir "el peor es nada"

En esta ocasión trataré dos temas que parecen no tener relación directa, pero sí la tienen.

El otro día, buscaba algo con urgencia en la oficina, por lo que llamé a María, la chica nueva. La encontré viendo un video en Youtube de una tal Natasha Berlet, lo que me molestó mucho y le llamé la atención.

Luego con todo ya solucionado, me disculpe, al fin y al cabo, no era para tanto.

Desde el celular busca a Natasha Berlet, a simple vista veo que es una mujer guapa, modelo de Instagram e influenciadora. Por curiosidad reviso su canal de Youtube y miro un par de videos, en los que habla de superación, temas de pareja y demás.

En uno de los videos, me llamó la atención qu ella habla de “el novio muleta”…

Según la rubia, “el novio muleta” es una especie de peor es nada, alguien que escogen por no estar solas.

Una mujer con un novio muleta no niega la posibilidad de algo mejor, pero en ocasiones por no arriesgar más, se queda con una pareja que en el fondo no llena sus expectativas... ¿Interesante no?

Analizando ¿Qué hombre no ha sido un novio muleta? Suena algo cómico, pero es así. En la primera oportunidad que aparece su macho alfa deseado, le da una patada al chico de las muletas.

Infidelidad emocional

Si por alguna razón una mujer se queda con su novio muletas puede caer en algo llamado infidelidad emocional con otro hombre.

Si no hay sexo o contacto físico, no hay “queme” dirán algunos, pero esta aventura emocional que implica que la mujer desarrolla una conexión especial con otro hombre mucho más que una simple amistad, la cual puede ser virtual o físicamente.

Lo peligroso de esto es que se invierte energía, ilusión y tiempo hablando con ese otro. En un parpadeo se comienza a experimentar sentimientos románticos.

Si es un hombre que marca los límites no pasa nada, pero si el hombre y la indecisa no se miden, uno de los dos -o ambos- se puede enamorar, lo que es sumamente complicado.

Ese otro hombre llena un vacío que el oficial deja o no se fija en los detalles.

En este universo no es difícil llenar los espacios vacíos.

En este momento una mujer que lea este artículo podrá pensar que un hombre puede ser también infiel emocionalmente.

A mi juicio, las causas de la infidelidad emocional inicia por la falta de comunicación e insatisfacción sexual, entre otras.

Mi recomendación para una mujer o un hombre que esté en esta situación es que no sigan adelante, ya que ella o él no tendrá el valor de dejar a esa persona que en medio de todo está allí por aquella que dice palabras bonitas o regala cosas cursis.