Una aberrante justicia sigue ensañándose en el expresidente Ricardo Martinelli, montándole la perseguidora aceitada por los grupos de poder que tienen como objetivo primario inhabilitar a RM para que no sea candidato presidencial en 2024.

Conversé con un abogado y me explicó en detalle cómo se violaron los derechos, y se siguen violando, de RM al no imputarle cargos en el caso de los ilustres pinchazos. “Es tanto como saltarse la imputación de cargos, formalidad que no cumplieron y violaron el debido proceso”. En cualquier país medianamente decente, esto anularía todo juicio.

Publicidad

Las últimas encuestas, y todas, señalan a RM como un ganador seguro de cualquier elección presidencial, tiene tanto apoyo popular que ni todos los candidatos que “suenan” ahorita, le ganaría a RM en 2024.

Por eso, “todos” están coludidos para anular la candidatura. Lo que no tiene nada de nuevo, pues fíjense en Nicaragua meten presos a los aspirantes presidenciales. En Rusia, Putin los encarcela o les monta procesos judiciales falsos. En Venezuela pasa otro tanto. En Cuba los entierran.

Recordamos cómo los políticos y militares hicieron de todo para impedir que Arnulfo Arias fuera a elecciones. Le robaron el partido, lo enjuiciaron, lo metieron preso, lo exiliaron … a RM le quieren hacer lo mismo. Pero Arnulfo llegó varias veces al Palacio de las Garzas. Lo mismo pasará con RM a paso triunfal.