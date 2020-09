Se desvirtúa la lucha social en EEUU

Al día siguiente de mi matrimonio hace 50 años, partió hacia los EEUU totalmente borracho uno de mis mejores amigos de infancia, que conocí en Parque Lefevre, yo le decía Nat King Cole y él a mí Spanish Buay of Latin American. Nat se desbordaba en humor e inteligencia a tal punto que no le molestaba en absoluto que su propia gallada de “rabis” negros de la zona y capital de Panamá, le llamaran cariñosamente fuera de la cerca de alambre Yankee: Huevo de burro.

Nat, no regresó más nunca a Panamá, felizmente se graduó en la universidad NYU e hizo una asombrosa carrera, edificó su empresa y goza de una vida envidiable por su matrimonio, sus hijos y al amor por su patria Panamá, de la cual está al tanto por los comentarios que compartimos a diario durante años.

Con la situación que se vive ahora en varios estados de la unión, Nat no se explica porqué una minoría de los afroamericanos de hoy ha dejado a un lado los logros de Martin Luther King, Medgar Evers, Malcolm X y de otros prominentes líderes de la lucha por los derechos civiles de los 60, que han luchado por los verdaderos derechos de los seres humanos.

Pues no, ahora a simple vista se nota que han bajado la guardia por la vagancia y la influencia negativa de los enemigos de la libertad, y el progreso que se respira en los EEUU dejándose manejar por la malévola inteligencia enquistada en muchos centros educativos de los gringos en donde se mantienen con jugosos sueldos profesores y activistas inventando guerras de género, feminismo y problemas sociales en donde no los hay.

Los influenciadores cuyo propósito es el de acabar con nuestra cultura occidental quieren matar la idea de que el que trabaja y estudia ya no sirve, ahora “Tenemos que prender todos los negocios para que todos pierdan y yo me sienta bien”.

El gasto que se han realizado los vagos comunistas con las caravanas de migrantes de América Latina no es casual. Los occidentales más desarrollados debiesen de alguna forma reforzar los conocimientos de la tabla de los diez mandamientos o por si acaso revisar que tanto se analizan las leyes del Deuteronomio (todo está escrito). eter de marca por que si no, no se lo ponen.