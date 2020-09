Todo se perdona, menos tumbarle el patacón a un ...

Los panameños somos de otro mundo... Aguantamos hasta que se cae un patacón, llegan los 35 segundos de cabreo y se forma un ver...dulero, para llamarlo de una forma y no provocar las reacciones de los impolutos, que jamás dicen un improperio.

Me atreví a escribir lo que sentí como un panameño común y silvestre, que se la pasa metido en las redes sociales y quien se ha digerido los lives y post de todos los protagonistas de la trama del sábado por la noche.

Tengo que decir que no soy político, soy grubeador y surfeador de las olas de la vida y presencie el live que transmitió todo lo que pasó cuando el "Loco" como "cariñosamente" le llaman al exmandatario Ricardo Martinelli, le metió su "cocorrón" a Mauricio Valenzuela, el director de Foco Panamá. El equipo de Foco había llegado minutos antes a "cazar" al Loco para asolearlo en las redes.

Cuando Martinelli salió del lugar le dijo a Mauricio: "¿Quieres comer? ¡Come, come! Mauricio lo señala afirmando que por su calidad de exmandatario puede abrir y cerrar locales. El Loco le responde que estaba retirando un delivery.

La transmisión seguía y todos veíamos el "face to face", la cámara de Mauricio se mueve y llega el momento de confusión... Los que estabamos presenciando el encuentro nos preguntabamos ¿dónde dejé los doritos? La película promete... Y, prometió.

Nadie vio el garnatón, cocorrón o "tu no me jodas chiquillo" como lo calificó @Betocastillo18 en Instagram, ya que a pesar de que Valenzuela gritó en la transmisión que todo había quedado grabado... Jamás mostró el video del golpe.

¡¡Ahhhh!! Lo más importante. En medio del incidente voló por los aires un patacón, un detalle que no puede pasar por alto un usuario de las redes, que se respete.