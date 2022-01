Acodeco sacÃ³ 18 mil 512 productos con fechas vencidas

Unos 18 mil 512 productos con fechas vencidas fueron sacados de los comercios en la ciudad de Santiago mediante operativos y otros que no estaban actas para el consumo de las personas, así lo dio a conocer la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la provincia de Veraguas.

Carlos Polanco, director regional de ACODECO en Santiago dio a conocer que hasta hace pocos días se decomisó en los operativos del mes de diciembre un total de 4 mil 146 productos dando cumplimiento a la ley 45, los que no podían estar a la venta por no cumplir con las exigencias de las normas en estos asuntos.

Polanco, también informó que el año 2021 terminó con un total de 18, 512 productos de consumo que fueron decomisados y destruidos en el vertedero de basura de Santiago, para garantizar que no vuelvan a los comercios y que las personas no los consuman.

El jefe de la ACODECO en Veraguas, dijo además que los productos de consumo vencidos es un riesgo a la salud de las personas por lo que es importante que el consumidor no tenga en la estantería los artículos de consumo con fecha de vencimiento.

También fueron destruidos artículos que estaban en comercios que eran usados para la publicidad engañosa.

Los operativos siguen realizándose, pero según el director de ACODECO de Veraguas, el 2021 terminó con mas productos vencidos que el año 2022.