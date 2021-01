Anciano abandonado por sus familiares, enfermo y sin comida

Sumido en la tristeza y el abandono de sus familaires, vive José Cruz de 78 años de edad en la apartada comunidad de El Jagua corregimiento de San José distrito de Calobre en la provincia de Veraguas.

Oriel Ortíz, residente en Barnizal de ese distrito, explicó que Cruz está enfermo y pasa hambre, pues vive solo en su casita que ya está a punto de caerse. Afirma que el anciano no tiene ningún tipo de comodidad y solo vive de los que algunos vecinos de manera esporádica le pueden dar y que eso no es todo los días.

Los pobladores de El Jagua están solicitando a las autoridades se busque la forma de ayudar a este anciano que está sufriendo mucho porque no tiene alimentos, ni medicina muchos menos una casa digna para vivir.

Según Oriel Ortíz, lo peor es que con estos momentos dificiles que se tiene en el país por la pandemia hace que la situación sea muy dificil para él para la gente que vive en esa área lejana y donde hay una cantidad considerable de pobreza extrema. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Veraguas, donde la licenciada Itzela García, directora regional del Mides , informó que de inmediato un equipo de trabajadora social institucional viajará a la lejana comunidad para evaluar las condiciones de Cruz.

El anciano abandonado no tiene cédula de identidad personal, no sabe leer ni escribir y desde hace más de 30 años no sabe del paradero de su familia.

Se necesita con urgencia que esta persona sea atendida por los médicos.