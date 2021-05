Bloquean acceso a sede del Mop; piden reparen calles y destituyan a director

Moradores de la 4 de Abril, de Changuinola bloquearon el ingreso a la sede del Ministerio de Obras Pública para exigir la reparación de las vías, la destitución del director regional Bayardo Martínez y la presencia del ministro Rafael Sabonge.

"Aquí nosotros no tenemos una carretera que sirva", dijo uno de los manifestantes que se encontraba en la parte exterior del Mop, junto a un grupo de cerca de 60 personas, que llegó a la sede regional a eso de las 6:00 a.m.

La situación de las calles en Changuinola es deplorable y nadie atiende el problema ya que según indican el director regional lod evade y hoy no se encontraba en las oficinas. Nadie dio explicación. Se desconoce dónde se encuentra.

El director encargado no atiende nuestras necesidades y el ministro Sabonge nos ha mentido, no contesta las llamadas, ni mensajes de WhatsApp, dijeron.

"Si los ministros y los directores no le responden al pueblo, qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no hemos ido a las calles, hemos cerrado la institución", indicó uno de los voceros del grupo.

El hombre indicó que también fueron amenazados por el vicegobernador Eliécer Gómez.

Como parte de sus exigencias piden la destitución de los funcionarios porque afirman que "el que no quiere trabajar que se vaya para su casa, porque nosotros, el pueblo, no le podemos seguir pagando a una persona que no hace su trabajo".

Informan además que hay vehículos del MOP circulando fuera de las horas laborales, sin hoja de ruta para sus funciones y sin supervisión de los jefes directos.

Los manifestantes se mantuvieron por largas horas bloqueando la entrada y hasta cocinaron un sancocho en espera de respuesta, péro no la encontraron por lo que volverán a la sede mañana a esperar la llegada del ministro Sabonge, ya que indicaron que solo dialogarán con él, pese al intento de mediación por parte de la gobernadora.