Calles de Pedasí cada vez en peor estado

Agobiados aseguran sentirse conductores y transportistas debido al mal estado de las calles de gran cantidad de comunidades en el distrito de Pedasí, en la provincia de Los Santos.

A pesar de tratarse de un sitio con gran variedad de atractivos turísticos, las calles en mal estado provocan la molestia de residentes y visitantes por lo que sus autoridades piden respuestas.

Según los afectados, además de la mala imagen que provoca al turismo local, el estado de las principales vías de acceso también ha hecho que tengan que invertir en la reparación de vehículos.

Aseguraron que se trata de una situación que se da en comunidades de los cinco corregimientos del distrito turístico, lo que afecta el desplazamiento de esta región, causando daños en piezas y llantas, además de un alto consumo de combustible.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



Purio, Mariabé, Oria Arriba, Los Asientos y el centro de Pedasí, son parte de las comunidades con peores condiciones viales, situación a la que no escapan los caminos de producción y las vías hacia las playas.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, indicó que también se afecta la recolección de basura ya que la via hacia el vertedero está en muy mal estado, causando daños a los camiones recolectores.

"Pedimos que se comience a trabajar pronto en las calles del distrito y que se hagan nuevas. Hace un año que no tienen ninguna intervención por parte del MOP", indicó Batista.

El alcalde pidió a las autoridades de Obras Públicas visitar Pedasí y comprobaras afectaciones que esta situación ha dejado en el turismo local, así como en su crecimiento y desarrollo comercial.

Contenido Premium: 0