Chamchi dispuesta a servir de mediadora para impedir que la violencia escale

Panamá- La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), condena los hechos de violencia registrados recientemente, que cobraron la vida de un empresario estadounidense radicado en Chiriquí y su piloto, tras ser presuntamente secuestrados y posteriormente ejecutados en la provincia de Veraguas.

El comunicado hace énfasis que como organización empresarial, ven con preocupación como la violencia se apodera poco a poco del país, levantando alertas y causando más zozobra en la sociedad panameña; por tal motivo exigen al Ministro de Seguridad y al Director General de la Policía Nacional, acciones concretas que permitan combatir los hechos delictivos en todos sus niveles, para garantizar el bienestar y la integridad física de los ciudadanos.

Continúa diciendo que pese a las afectaciones registradas por la pandemia, como sector privado, también instan a las alcaldías de los distritos a adoptar medidas como el toque de queda en horario de 2:00 am a 4:00 a.m., para garantizar un mejor control e impedir que los grupos delincuenciales se sigan apoderando del país.

La Camchi como organización beligerante, está dispuesta a fungir una vez más como mediadora y ofrece sus instalaciones para concretar un acuerdo oportuno con el Ministro de Seguridad y el Director General de la Policía Nacional, para convenir estrategias y se impida la escala de violencia ante la llegada de fin de año.

Como ciudadanos panameños de buen proceder, tenemos el deber de colaborar, para evitar que el luto y dolor se siga apoderando de las familias panameñas y la imagen de nuestro país se continúe empañando a nivel internacional. ¡Es momento de aplicar los correctivos para evitar que la situación se salga de control!

El comunicado de Camchi se da luego que el pasado 30 de octubre fueran encontradoslos cuerpos del empresario norteamericano Randall Leigh Stettmeir Tilly y el piloto panameño Armando Eliécer Miranda Pittí, próximo al río Chico en Natá, provincia de Coclé.

Según el informe que mantienen las autoridades las dos víctimas junto a la femenina, está última que apareció con vida en Coclé la noche del martes, fueron contactados para realizar un trabajo de fumigación en una finca en Soná, provincia de Veraguas, el pasado domingo 24 de octubre, fue en ese momento que desaparecieron y donde posteriormente los familiares fueron contactados por los presuntos secuestradores solicitando más de 200 mil dólares como rescate.

Ante lo ocurrido la embajada de Estados Unidos condenó el secuestro y homicidio violento del empresario estadounidense, pidiendo a las autoridades que den con los responsables de este hecho.

Randall Leigh Stettmeir Tilly, era un empresario estadounidense, propietario de la empresa FABSA de fumigación y de un helicóptero utilizado en esta actividad.