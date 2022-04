Chorreranos piden restringir paso de equipo pesado frente a escuela

La propuesta de la comunidad educativa es prohibir el tránsito de equipo pesado y camiones de 6:30 a.m. 7:15 a.m. y entre las 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Mientras que en horas de la tarde, desde las 4:45 p.m. y las 5:45 p.m.

Vista externa de la escuela Naciones Unidas.

Por: Eric Montenegro / Web - Domingo 03 de abril de 2022 03:00 PM