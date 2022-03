Cierran vía para exigir que terminen construcción del nuevo plantel

Estudiantes, padres de familia y educadores del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas (IPTV) cierran los cuatro paños de la vía Interamericana como protesta ante la falta de respuesta de las autoridades para culminar la obra de las nuevas instalaciones.

Los manifestantes habían dado un plazo a las autoridades educativas regionales y a las provinciales, para gestionar una reunión urgente con el señor presidente, Laurentino Cortizo y plantearle la situación por el cual no se logra usar las nuevas instalaciones del plantel, que desde hace 12 años están a la espera de las nuevas instalaciones del plantel.



​​Las nuevas instalaciones debieron ser entregadas hace más de 10 años y aún no se tiene en firme cuando podría estar lista la millonaria obra que tanto anhela la población estudiantil veragüense

El plazo dado a las autoridades educativas venció a las 4:00 de la tarde del día de ayer, y no se obtuvo respuesta por lo que se procedió a cerrar la vía como medida de presión.



De acuerdo a los manifestantes se espera una reunión con el mandatario para solicitarle que la construcción del nuevo plantel sean terminada a la brevedad posible y de no lograrse una respuesta positiva, amenazan con una huelga general.

El deterioro de la estructura del viejo plantel y el grado de hacinamiento ha provocado que los estudiantes reciban clases debajo de unos árboles y en las fuera de las instalaciones del colegio.

Tambien aseguran que hay falta de mobiliario adecuado en los salones.

La semana pasadas se realizó una protesta similiar de los estudiantes que afirmaron sentirse engañados, ya que esperaban la presencia en el plantel de la ministra de Educacón Maruja Gorday de Villabos, pero esta nunca llegó a Santiago.

Los profesores y los propios estudiantes indican que son indignantes las condiciones en que se tienen que impartir y recibir las clases en el IPTV de Santiago.

