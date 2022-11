Círculo de periodistas de Colón aclara

El Círculo de Periodistas de la provincia de Colón envió un comunicado en el que solicitan se aclaré un titular "Fiesta en Colón, se tiñe de sangre" aparecido en la edición del 6 de noviembre.

El comunicado completo a continuación:

"Señores Diario Crítica Libre, les saludamos y mostramos nuestros respeto y consideración por la labor profesional que siempre han desarrollado como medio de comunicación social.

Sin embargo, en esta oportunidad nos preocupa el título de una información, alejado de toda verdad, que además estigmatiza y afecta gravemente la imagen de la provincia de Colón durante las actividades de fiestas patrias.

La información, a la cual nos referimos aparece en la sección de Sucesos del diario, del día 6 de noviembre y lleva como título "Fiesta en Colón, se tiñe de sangre"; hacen clara alusión a las actividades del 5 de noviembre en la ciudad atlántica.

Queremos ponderar por su puesto el trabajo profesional del corresponsal colonense, que redactó la información, quien con claridad describe un hecho violento que se dio totalmente aislado de las actividades de fiestas patrias; sin embargo, a quien le correspondió titular esta noticia al parecer no se apegó a la verdad de los hechos redactados y de los acontecimientos que se dieron en la provincia de Colón, tanto en la ciudad cabecera, como en otras regiones como Cativa, San Juan, Escobal y otros sectores donde los actos cívicos y desfiles se realizaron dentro del marco del respeto, civismo, alegría y seguridad durante los días 3, 4 y 5 de noviembre sin que se hayan registrados incidentes violentos, siquiera una acción por mal comportamiento de algún ciudadano y esto lo puede constatar la comunidad en general y aún los propios medios de comunicación tanto locales como nacionales.

Por lo tanto, queremos solicitar que puedan rectificar este titular y que en el futuro el trabajo periodístico se realice como debe ser, apegado a la verdad, objetividad e imparcialidad.

Somos respetuosos de la labor periodística, porque somos periodistas y no pretendemos decirles como hacer su trabajo, pero si queremos que haya coherencia entre titular e información, que se busque dar a conocer la verdad sin necesidad de inflarla, sin pensar en el daño que se puede causar a terceros, en el caso particular de una provincia que día a día lucha para salir hacia adelante.

Junta Directiva

Círculo de Periodistas de Colón

