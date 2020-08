Construcción de nueva planta potabilizadora de Arraiján demorará un año más

Al menos un año tardará el Consorcio Acciona Panamá Oeste, para la culminar de los trabajos de construcción de la nueva planta potabilizadora que se construye en el área de Howard, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El consorcio retomó los trabajos el pasado 10 de agosto, luego de cinco meses de estar paralizados a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en el país.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: ‘Metro Burbuja’ para que no se nos pegue el coronavirus

De acuerdo con el gerente del proyecto, Alejandro Caramazana, la construcción de la planta potabilizadora tiene un 22% de avance y la obra en su conjunto alcanza el 25% de progreso.

A la fecha en que se retomaron los trabajos se había logrado el vaciado de 8 mil metros cúbico de cemento y colocado cerca de 1 millón y medio de kilos de acero.

Esta potabilizadora tendrá la capacidad de producir 40 millones de galones diarios de agua (MGD) y expandirse hasta 60 MGD a futuro.

Las proyecciones son beneficiar a más de 300 mil habitantes de Arraiján cabecera, Burunga, Nuevo Emperador, Veracruz, Juan Demóstenes Arosemena, Santa Clara, Cerro Silvestre y Vista Alegre, entre otros.

Guillermo Torres Díaz, gerente general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), indicó que la nueva potabilizadora vendrá a resolver los críticos problemas de suministro de agua existentes en Arraiján.

Mientras se concluyen estas obras, se han ejecutado trabajos de interconexión de una línea de 12 pulgadas desde Parque del Oeste hasta Las Villas, para abastecer regularmente a 14 barriadas.

En el distrito de San Carlos, también se reactivó la construcción de la planta potabilizadora, la cual tiene un costo de B/.1,872,418.31 y presentan un 27% de avance físico.

El proyecto contempla realizar mejoras en el sistema de captación estación de bombeo de agua cruda, mejoras a la planta existente y construcción de un almacenamiento de agua tratada.

Actualmente la planta potabilizadora suministra 250 mil galones diarios y con las mejoras se pretende llegar a un millón galones diarios.