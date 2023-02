Cortizo habla de minería y proyectos en construcción en Colón

Panamá- Los proyectos de Colón y la actividad minera, fueron algunos temas abordados por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, este jueves en la costa Atlántica.

El jefe del Ejecutivo estuvo desde temprano en el acto de graduación de los 90 subtenientes de la academia de la Policía Nacional en Davis y posteriormente se trasladó a la inauguración del nuevo edificio de la tercera zona policial de Colón.

Publicidad

A su salida de esta inauguración, el mandatario Cortizo, se pronunció sobre los proyectos de Colón (hospital, proyecto de viviendas de Alto de Los Lagos, otros), y aseguró que él se reúne todos los lunes a las 3:30 p.m. con el ministro de Economía para hacer los ajustes que requieren al inicio del año para dar continuidad a las obras.

Consultado sobre el reemplazo del ministro de la Presidencia, luego de su renuncia, dijo que ese tema será analizado el próximo martes en Consejo de Gabinete, al tiempo que no adelantó quién ocupará el cargo.

Interrogado sobre si Carrizo puede estar en actos públicos, Cortizo recordó que constitucionalmente él es el vicepresidente de la República y puede participar, por ejemplo, en el Consejo de Gabinete, con derecho a voz, pero no a voto. Agregó el mandatario, que el mismo no puede estar en actos públicos, pero muy específicos.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Sobre el tema con la empresa minera, dijo que ellos -el Gobierno- se mantienen con la propuesta que ya se había negociado con el equipo panameño y el de la minera.

Al preguntarle sobre la situación a lo interno de su partido, dijo que el mismo no tiene dueño, sino corrientes, en la que se puede ir y dialogar, lo que según aseguró, hace diferente al PRD.

Contenido Premium: 0