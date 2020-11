Detectan producción de quesos y ceviches sin registro sanitario en Herrera

Con la pandemia, son muchas las actividades de producción alimentos que han proliferado en la provincia de Herrera, y que están en la mira de las autoridades de Salud, para evitar que el emprendimiento de algunos se convierta en un problema para la salud de los consumidores.

En diversos operativos realizados de forma periódica en la provincia, los inspectores de Protección de Alimentos del Minsa han detectado queserías, productos de maíz, ceviches, entre otros alimentos que no cuentan con los registros sanitarios vigentes.

Estos productores, además de comercializarse en pequeños establecimientos al detal, también son trasladados a otras regiones del país, y utilizados como materia prima para otros productos, todo esto sin contar con las condiciones sanitarias mínimas para operar.

Stacy Osorio, jefa de Salud Pública de la provincia de Herrera, indicó que se mantiene vigilancia constante de forma diurna y nocturna en toda la provincia de Herrera, verificando el incumplimiento de medidas sanitarias, así como de las normas de bioseguridad dispuestas para combatir el Covid-19.

Indicó que durante los operativos de fines de semana se ha encontrado actividades de alto riesgo, como lo es la producción de alimentos que no cuentan con las normas mínimas para su proceso, ni tampoco con la documentación necesaria.

“Estos productos se están comercializando para el consumo en comercios, también hemos hallado residencias que han sido adecuadas para la venta de licor y comida sin contar con ninguna validación o permisos”, indicó Osorio.

Añadió que es necesario que la población tenga en cuenta la necesidad de verificar el producto que compran y consumen y que el mismo cuente con el registro sanitario.

De igual forma, indicó que los agentes económicos deben verificar el producto que adquieren para distribuir, de forma de verificar que el mismo sea inocuo.

“Se les está dando seguimiento a todas esas actividades clandestinas que se están dando en la provincia, y eso nos han permitido retener productos en mal estado, vencidos y también aquellos que no contaban con registros sanitarios”, puntualizó.