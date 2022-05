Educadores herreranos se manifiestan para exigir respuest

Que se ponga un freno al incremento del combustible, y se cumpla con el nombramiento de personal en los planteles educativos, reclamaron docentes de la provincia de Herrera en una manifestación pacífica, el 1 de mayo.

Reunidos en el parque Unión de Chitré, miembros de la Asociación de Educadores de Herrera, conmemoraron el dia del Trabajador con la protesta pacífica, con el fin según dijeron, de exigir respuestas a las autoridades.

El secretario general del gremio docente, Ángel Raúl Mitre, aseguró que se trata de un primer llamado de atención a las autoridades, para que den respuestas a las necesidades que ham planteado desde antes de iniciar el año escolar.

De no darse respuestas, dijo el dirigente, no descartan medidas de presión, incluyendo movilizaciones hacia el sector de Divisa, para manifestarse.

"Hacen falta docentes, secretarias, trabajadores manuales, contables, además nos manifestamos por el mal estado de algunas escuelas del pais", indicó Mitre.

Según los docentes herreranos, no se han cumplido los compromisos pactados en la mesa de negociación que se lleva a cabo con la mediación de entidades como la Defensoria del Pueblo.

La dirigencia de los educadores hizo un llamado a las organizaciones de todo tipo del pais, para alinear acciones y exigir a las autoridades se cumpla con lo pactado.

"El pueblo ya no resiste más alzas, el combustible y la canasta básica, así como los medicamentos. Tenemos que unirnos todos", indicó Mitre.

