Empeora falta de docentes y administrativos en escuelas herreranas

Panamá- La falta de docentes y personal administrativo en algunas escuelas de la provincia de Herrera comienza a agudizarse, provocando acciones de protestas por parte de estudiantes, docentes y padres de familias.

Escuelas y colegios en varios de los distritos de la provincia pasan por esta situación, y aunque las autoridades educativas buscan alternativas, lo cierto es que para algunos se puede convertir en una bomba de tiempo, ya que se han dado las primeras manifestaciones y protestas.

Según el dirigente de los docentes, Ángel Mitre, desde el inicio del año lectivo, que lleva más de un mes, la situación se ha agudizado, sobre todo por la falta de nombramientos del personal docente en diversas escuelas.

Tal es el caso, por ejemplo, de la escuela Ildaura Vieto y el centro educativo de Las Cabras, en el distrito de Pesé, así como la Luciria de Pimentel, en el distrito de Los Pozos, y los colegios Papa Francisco y José Daniel Crespo, en Chitré, entre otras.

“Hace falta personal docente, sin mencionar de centros educativos que no tienen secretarias, contables, aseadores. Parece que no estábamos preparados para un retorno a clases presenciales”, indicó Mitre.

Desde que inició el año escolar, no han parado las manifestaciones y protestas, debido a esta situación, a lo que se suman los docentes, quienes anunciaron que de no tener soluciones podrían avocarse a un paro nacional, ya que además hay escuelas que no tienen agua, sus estructuras están en mal estado.

Un ejemplo de esta situación es la escuela Ildaura Vieto, en Pesé, cuya comunidad educativa salió a protestar la mañana del martes, incluso cerrando temporalmente la vía principal de la comunidad.

Con pancartas en mano, los estudiantes, administrativos y docentes, acompañados por los padres de familia, protestaron pidiendo solución a las carencias de la escuela, principalmente exigiendo dos docentes de primer grado, y el nombramiento permanente del docente de agropecuaria, así como maestros para preescolar.

Avidel Moreno, director de la escuela, indicó que se hace apremiante el nombramiento del contable para poder tramitar los fondos de la escuela e invertirlos, por lo que anunciaron que darán una semana de plazo a las autoridades, de lo contrario, realizarán medidas más fuertes.

