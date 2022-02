Exigen resaltos ante gran cantidad de accidentes en Llano de Piedras

Moradores de la comunidad santeña de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas, piden auxilio a las autoridades, ya que aseguran que el exceso de velocidad de algunos conductores les afecta grandemente.

Según manifestaron algunos residentes consultados, la entrada a la comunidad es una recta en la que los conductores tienden a aumentar la velocidad, lo que ha causado múltiples accidentes.

Es por ello que piden, ante la problemática que enfrentan, que las autoridades tomen medidas, entre ellas la colocación de resaltos o reductores de velocidad.

Y es que la alta velocidad en esta vía ya ha causado accidentes graves, incluyendo pérdida de vidas humanas, manifestaron los quejosos.

"Solo esperamos que las autoridades nos escuchen y pongan un alto a esta situación", indicó un vocero de la comunidad.

Los residentes aseguran que además la carretera cuenta con defecto en la rodadura, el cual de no ser corregido seguirá causando más accidentes, sumado a la velocidad e incluso otras conductas como la ingesta de alcohol.

La situación es realmente preocupante, a juicio de los moradores, ya que con pocos días de diferencia se han dado accidentes en un mismo punto de la vía, que es justo donde las personas transitan a mayor velocidad.

Hace aproximadamente una semana, una persona perdió la vida en este punto, mientras que la noche del viernes un joven terminó con su vehículo en el frente de una residencia, con heridas de consideración.

