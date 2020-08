Festival de La Mejorana será en modalidad virtual

Tras la cancelación del Festival Nacional de La Mejorana, que cada año se celebra en Guararé, provincia de Los Santos, el patronato de la celebración anunció que el mismo se realizará de forma virtual.

Al igual que muchos otros festivales y actividades típicas del país, que no se encuentran incluidas en las actividades permitidas, el Festival Nacional de la Mejorana debió cambiar su forma de celebrarse.

A través de una resolución de su patronato, se anunció la suspensión de la versión número 70 de una de las principales actividades folclóricas del país, que se celebra en el marco de la fiesta de la Virgen de las Mercedes, en el mes de septiembre.

Este año, debido a la pandemia, las actividades propias del festival serán a través de plataformas virtuales, del 23 al 28 de septiembre.

Para no dejar pasar la fecha y tras cumplir con las regulaciones impuestas por el Ministerio de Salud, se anunció las actividades que se desarrollarán, entre ellas de índole cultural y también religioso.

Las actividades folclóricas incluyen decoración de portales con temas propios de la región, para resaltar la cultura del sitio, y para lo cual se destinó la premiación de los tres mejores.

También se recrearán las principales actividades que se realizan en el festival, como lo son los concursos de indumentarias femenina y masculina, así como de toque de acordeón y mejorana en su versión de niños y adultos.

Otras actividades propias del Festival de La Mejorana serán presentadas en video, entre ellas la construcción de la barrera, la atolladero, y hasta el desfile de carretas, con el que tradicionalmente se cierra la festividad.

Entre las actividades religiosas que serán transmitidas están las serenatas y la novena a la Virgen, así como la eucaristía tradicional de esta festividad.