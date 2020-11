Fuerza aÃ©rea norteamericana con rumbo a Honduras

Los miembros de la fuerza aérea Joint Task Force-Bravo del Ejército de los Estados Unidos, quienes participaron en las labores de rescate y búsqueda en las zonas de desastre de la provincia Chiriquí, emprendieron hoy vuelo hacia la base en Honduras, con el objetivo de reagruparse y prepararse para una segunda ola de asistencia a los necesitados ante la nueva alerta de tormenta que amenaza la región centroamericana.

En tanto, el comisionado Eliécer Cárdenas, miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entregó reconocimientos a tripulaciones de vuelo de @jtfbravo , por el trabajo en conjunto que realizaron con las autoridades panameñas en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngäbe Buglé, tras inundaciones y deslaves.

LEE TAMBIÉN: ¡Se disparan los muertos por Covid!

En un emotivo acto se procedió al desmonte de la bandera de Chiriquí y posteriormente el despegue de los helicópteros shinook y black hawk desde el Aeropuerto Internacional Enrique Malek.

As TropicalStormIota approaches, #JTFBravo in Panama heads back to Honduras to regroup and prepare for a second wave of assistance to those in need. #DisasterRelief @Southcom https://t.co/TN4YlnLrCG