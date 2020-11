Golpes en medio de protesta de taxistas en ArraijÃ¡n

La protesta de los taxistas en Panamá Oeste, específicamente en el distrito de Arraiján, se han tornado violenta. Los transportistas del sector selectivo exigen a la Autoridad de Tránsito y Transporte (ATTT) que retorne el sistema de circulación por pares y nones (ultimo dígito de placas vehiculares). Aducen que aún la economía del país no se ha activado al 100% y una gran parte de la población no tiene dinero para tomar un taxi.

En tanto, un conductor molesto golpeó a uno de los taxistas que mantenían la calle cerrada en Vista Alegre, distrito de Arraiján. El agresor trató de huir, pero fue aprehendido por la Policía Nacional.

Los taxistas mantienen cierres en distintos puntos del país.