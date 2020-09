Habitantes de Cauchero harán paro indefinido hasta que se elimine la Ley 135

Una publicación compartida por Municipio de Almirante (@municipioalmirante) el

16 de Sep de 2020 a las 4:07 PDT

Echeverría fue entrevistado por esta situación y reveló que está a favor, porque su aprovación traería beneficios a esta región apartada del país.

"Como alcalde participamos de las consultas ciudadanas. La inconformidad que tenga la comunidad se respeta. Si se llega a eliminar la Ley 135, no solamente quedaría cauchero por fuera, también quedarían segregados otros corregimientos que estaban incluidos. Me invitaron a la consulta, pero no pude asistir por razones personales", dijo el alcalde de Almirante.

Según el funcionario, todo está en regla y la segregación no tiene nada que ver con política, sin embargo, lamenta que la región de Cauchero no desee unirse, recalcando que eso les quitaría beneficios en materia de salud, educación y seguridad.

Respecto a las consultas ciudadanas que la comunidad de Cauchero denuncia que no se realizaron, prefirió no emitir comentarios y aseguró que todos esos datos están en la página de la Asamblea Nacional.

Por otro lado, Daniel Montezuma, representante de Cauchero, aseguró que las declaraciones y comunicado de Echeverría le parecen una falta de respeto en estos momentos de conflicto.

"El alcalde de Isla Colón y mi persona emitiremos un comunicado sobre la situación. En la comunidad están preocupados por otros temas como luz, transporte, salud. Queremos que el presidente de la República Laurentino Cortizo escuche a esta región como debe ser", recalcó.