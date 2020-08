Ingresan primeros indígenas panameños a fincas cafetaleras de Costa Rica

El primer grupo de 22 indígenas panameños ingresaron este viernes a territorio costarricense desde la provincia de Chiriquí por el sector de Renacimiento, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad por el tema del Covid -19 para el inicio de la cosecha de café en fincas cafetaleras de Coto Brus.

Desde muy tempranas horas de la mañana, los indígenas llegaron hasta la Aduana panameña bajo la seguridad del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, posteriormente ingresaron a territorio costarricense donde productores de fincas cafetaleras de Costa Rica seguían muy de cerca el proceso y protocolos de bioseguridad por el tema del Covid-19 para una vez realizado el trámite llevarlos hasta las fincas evitando así que llegarán por sus propios medios.

Para los productores de café de Costa Rica se trata de días históricos los que vive el sector de caficultores de Coto Brus en Costa Rica, ya que el futuro de la cosecha era incierto por el tema de covid.

"Es un día histórico para el sector es un proceso que se lleva a cabo bajo la pandemia del Covid, donde la cosecha de café se veía en peligro, pero finalmente llega este primer grupo, llevan su carné binacional, pasan por ambas Aduanas y finalmente suben a un bus y son llevados a nuestra finca y así lo harán el resto de los otros caficultores", expresó Joselyn Sánchez, de la finca Indio Dormido.

Mientras que para Natalia Hernández, otra productora de Café de Coto Brus, la llegada de la mano de obra es lo más importante, ya que de ellos dependía la cosecha.

"Finalmente inician a llegar estos panameños es lo que tanto esperábamos esa coordinación para que estás personas no dejarán de venir, de ellos dependía que la cosecha de café no se cayera y así la economía local no se ve afectada," dijo.

Por su parte los indígenas panameños dijeron que en Panamá ya se mantienen estos protocolos y que ellos desde la comarca ya los conocen por lo que solamente es aplicarlos a donde vayan, como es el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento.