Lluvias causan estragos en varias comunidades de Colón

Personas atrapadas, caídas de árboles, tendido eléctrico dañado y desprendimiento de techo fue el resultado de las fuertes lluvias que azotaron la provincia de Colón, desde la tarde y noche del jueves.

Jaime Ospino, jefe regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que en la comunidad de Margarita, cayó un árbol encima de un auto, donde había dos personas, pero por fortuna no les pasó nada.

Ospino indicó que en la comunidad de Espinar se registró un alud de tierra y caída de árboles sobre el tendido eléctrico.

Dijo que se tuvo que esperar entre 4 a 5 horas para que el sistema eléctrico se reestableciera.

En la comunidad de La Playita se reportaron tres desprendimientos de techo por las ráfagas de viento, y una en la comunidad de Valle Verde.

También en la comunidad de Nuevo México se dio una caída de una palmera sobre el techo de una residencia.

Personal del Ministerio de Vivienda (Miviot) inició las evaluaciones de las familias afectadas por las precipitaciones.