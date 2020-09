Mañana entregan Cepadem en las provincias

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reinicia mañana la entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) en las provincias Bocas del Toro, Coclé, Veraguas y Darién.

Los beneficiarios serán atendidos previa cita, en grupos de 30 personas diarias. Deben esperar la llamada de los funcionarios que le indiquen la hora y el día en que deben asistir a retirar sus certificados. Los que no sean llamados no deberán acudir a las oficinas, porque esto puede propiciar que violen el protocolo de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud.

El director de Programación de Inversiones del MEF, Mateo Castillero, afirmó que No se están pagando intereses. Si el beneficiario cobró los certificados, está no es una segunda vuelta de pago. Estos son los mismos pagos que iniciaron hace tres años, pero a personas que no han cobrado los certificados correspondientes a los décimos retenidos del año 72 al 83.

La atención a los citados previamente se realizará en horario de 9:00 A.M. a 5:00 P.M.

Las provincias de Herrera, Los Santos, Chiriquí, Colón y la comarca Ngäbe Buglé iniciaron la entrega la semana pasada en base a que en estas provincias el volumen por entregar es menor, afirmó Castillero.

Hay 398 mil personas que se han beneficiado con estas entregas, pero faltan 56 mil por recibir el documento. Se han entregado B/.304.4 millones y quedan por pagar B/.55.4 millones.