Médicos no quieren cuento, piden acta de compromiso sobre pago de salarios

El personal sanitario contratado para laborar en las salas de Covid-19 del hospital regional Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, no descartó entrar a una huelga de brazos caídos, el 1 de septiembre de no recibir sus salarios atrasados antes del 31 de octubre próximo.

LEE TAMBIÉN: MINSA: Viene el billete que le deben a los médicos

Publicidad

En total son unos 121 funcionarios que laboran en este nosocomio y la dirección regional de Salud de esta provincia los que no reciben sus salarios desde junio pasado.

Michelle Chávez, médico general en la salas de la Covid-19 de este nosocomio, indicó que formalmente no han sido notificados del pago de los salarios atrasados por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

El grupo de galenos están exigiendo al Minsa, la instalación de una mesa de negociación en la cual se suscriba un acta de compromiso para el pago de salarios antes del 31 de octubre.

La Dra. Chávez, enfatizó que existen médicos con contratos laborales de tres meses que transcurridos seis meses aun no perciben sus salarios.

De no llegarse a un acuerdo, insistió entraran a una huelga de brazos caídos, brindando atención únicamente a los pacientes más graves. Esta medida será apoyada por el personal del Consultorio Virtual Rosa.

Expresó además que son un personal idóneo el cual ha expuesto su vida en la atención de pacientes sospechosos y positivos a la Covid-19, gracias al cual el sistema de salud no ha colapsado.

No obstante, el personal de salud en la provincia de Panamá Oeste no es el único con este problema, ya que el personal sanitario dentro de las planillas 946 949, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 960. 961, enfrenta el mismo dilema.

Este personal está asignado a las provincias de Chiriquí, región Metropolitana, Los Santos, la región de San Miguelito; Veraguas región de salud de Chepo, Darién, Bocas del Toro y Guna Yala.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que ya se está el proceso para la cancelación de los turnos y otros pagos pendientes al personal de salud que está en primera línea en la batalla contra el COVID-19.

Se ha solicitado una sesión extraordinaria en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para la aprobación de la partida que ya se tiene en el MINSA.