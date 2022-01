Minsa suspende actividades en Remedios y en corregimiento de Chiriquí

Ante el claro incumplimiento en las medidas de bioseguridad, debidamente identificadas y documentadas por funcionarios de salud y en el marco del decreto N°852 del 29 de septiembre de 2021 y la resolución 405 del 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud, procedió con la suspensión total de todas las actividades concernientes a las fiestas patronales del distrito de Remedios y generó una citación para determinar la sanción que corresponde a los propietarios del Jardín Mi Preferida en el

corregimientos de Chiriquí.

Estas acciones ejecutadas de forma legal, en presencia tanto de funcionarios como de los responsables de las actividades, se basan en las siguientes faltas: no uso de mascarilla, atención en la barra sin careta, miembros del comité de salud sin pantalla facial, personas bailando y deambulando sin mascarillas fuera de su burbuja, falta de bitácora de limpieza, de síntomas y capacitación, limpieza deficiente (no hay aseo constante en los baños portátiles, ni áreas dentro de la discoteca).

Mientras tanto, en el jardín La Preferida se observó que no había control en la entrada, para verificar uso de mascarillas y demás medidas de bioseguridad, razones suficientes que motivaron a la sanción.

Una vez cumplidos y colectados todos los elementos para proceder legalmente, los funcionarios que intervinieron en el operativo bajo lineamiento de la dirección regional de salud, de forma responsable procedieron con el desalojo inmediato ambas actividades recalcando que la primera se suspendió totalmente, mientras que el local infractor tendrá que notificarse.

Gladys Novoa, directora Regional de Salud dejó claro que "nadie está por encima de la ley, tampoco hay fueros, ni privilegios, por lo cual, en esta ocasión y gracias al esfuerzo de los equipos de salud se logró documentar las infracciones".

respetuosa de los procesos, la recabación de evidencias fehacientes, pues como autoridad no es ético basarse en presuntas pruebas, ni material que circulen en redes sociales.

La jefa de Salud resaltó que cada multa o sanción aplicada debe ir acompañada de la verificación de los equipos de bioseguridad conformados por asesoría legal, promoción de la salud, saneamiento ambiental, protección de alimentos, estamentos de seguridad entre otros, quienes detallan cada anomalía a los encargados o dueños de evento, a fin de que comprendan las faltas incurridas G/C