MOP aplaza trabajos de reparación de puente hasta el próximo mes

Los trabajos de reparación del puente colgante sobre el río Co, en el corregimiento de Las Huacas, distrito de Natá en la provincia de Coclé, serán aplazados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) hasta el mes de julio próximo.

El puente además del parte del camino que comunica con esta comunidad, resultaron seriamente afectados por el desborde del río Co, durante las lluvias registradas a mediados de esta semana.

Según indicaron funcionarios del MOP, el puente colgante, construido años atrás a un costo de $120 mil, resultó seriamente dañado.

Una primera evaluación técnica reveló que la corriente del río socavó los rellenos y gaviones existentes en ambas bases del puente.

En tanto, que el número de familias afectadas por el desbordamiento del río aumentó a 10, todas las cuales deberán ser reubicadas en zonas más seguras.

Según las autoridades locales, para ello se está solicitando apoyo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) al igual que a la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI).

Todas las familias son agricultores de subsistencia, por lo que carecen de recursos propios para la construcción de nuevas viviendas.

A este grupo de familias se suma otra residente en el sector de El Águila, corregimiento de Pajonal, al norte de Penonomé, la cual fue evacuada debido a que la vivienda quedó al borde de un precipicio, luego de un ocurrido un derrumbe.

