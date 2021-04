Movimiento 9 de Enero solicita arranque de proyectos planificados para Colón

Que se inicie los proyectos de construcción deportivos, el programa de recuperación de edificios "Recuperando Tu Barrio", entre otras, fue el motivo de la manifestación la mañana del martes, por el movimiento de trabajadores 9 de Enero, frente a la Gobernación de la provincia de Colón, exigiendo estas peticiones.

Jorge Villanueva, vicegobernador de Colón, atendió a los manifestantes donde señaló que se logró concretizar una reunión el próximo jueves, a fin de abordar temas relacionados con la construcción de las infraestructuras deportivas de la provincia, el proyecto Recuperando Mi Barrio y otros que fueron el motivo de la protesta.

“Nosotros los hemos invitados para reunirnos con las instituciones que sean pertinentes a fin concretizar estos proyectos que tanto lo necesita la provincia”, indicó Villanueva.

Dijo que son temas en los que se ha estado trabajando a través de la Gobernadora y las instituciones.

Sin embargo, existen dentro de estos temas como: fianzas y asuntos de tipo legal que no permiten el desarrollo de los mismos, ellos deben conocer esto y queremos darle la explicación.

El Vicegobernador añadió que lo que no se puede permitir que las conversaciones se den bajo ningún tipo de amenaza, ni presión, como se intentó hacer en la mañana de este martes, en donde se impedía el ingreso del personal que labora en la Gobernación de la provincia.

“No vamos a tolerar la toma de ningún edificio público, eso esta tipificado en la ley como delito, nosotros en la Gobernación de Colón, desde el día uno tenemos política de puertas abiertas a todos los grupos y personas de la sociedad”, dijo.



