Nueva sala en el Hospital Aquilino Tejeira para atención de pacientes Covid-19

Las autoridades de Salud de la provincia de Coclé adelantaron la posibilidad de habilitar de una nueva sala en el Hospital Aquilino Tejeira para la atención de pacientes de Covid-19 en condición moderada.

El Dr. Mario Mario Lozada, director regional de Salud de Coclé, adelantó que la sala contaría con unas 25 camas con el apoyo de nuevo personal médico que han sido contratado.

Lozada manifestó que ante el incremento de Covid-19 en la provincia con más de 2,000 casos activos hay que prepararse y ampliar la capacidad hospitalaria ante un posible colapso de pacientes.

La provincia de Coclé registra 9,868 casos acumulados de Covid-19, según el último reporte del Minsa.

En otro aspecto, el médico aclaró que no hay restricción de género para las compras y que para el interior de la República rige solamente el toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.