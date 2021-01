Carlos Outten, diputado colonense para el Parlamento Centroamericano, junto a una decena de manifestantes del Movimiento Causa Justa, fue detenido la tarde de este jueves, al final de una protesta.

Outten fue arrestado por la unidad de control de multitudes de la Policía nacional, en una de las entradas del puerto de Panamá Ports, donde algunos integrantes de Causa Justa intentaban ingresar por la fuerza, para crear vandalismo.

Esto fue el resultado de una caminata que salió inicialmente de los predios de la calle 7 avenida Amador Guerrero, donde las bases de este movimiento inició la procesión hasta plaza Millenium, donde ingresaron a ese área comercial.



#LOÚLTIMO Así fue la detención del diputado del Parlacen Carlos Outten, por protestar en las inmediaciones de Panamá Ports en Colón.





En ese momento llegó allá control de multitudes, pero allí no se dio el enfrentamiento.

No obstante, Outten reclamó a un funcionario de la junta técnica, que no van a permitir que Ali Waked, asesor presidencial, mezcle la política dentro del programa de empleos temporales.

Después de la detención del diputado del Parlacen, Carlos Outten, las imágenes se viralizaron y también crearon memes de la situación.

Fue saliendo de allí, que caminando hacia la ciudad de Colón, se originó una revuelta en una de las entradas de Panamá Ports, donde se lanzaron objetos contundentes contra la Policía Nacional, generando la revuelta.

Diputado del Parlacen, Carlos Outten, es detenido junto a otras tres personas en las inmediaciones del puerto de Panamá Ports en Colón, esto tras participar en las protestas del movimiento Causa Justa esta mañana.





La protesta del movimiento Causa Justa ocasionó el descontento generalizado de los comerciantes, además de un intercambio de palabras entre la Policía Nacional y el diputados.



Las protestas del movimiento Causa Justa provocó el descontento generalizado de los comerciantes, que señalan que este tipo de acciones los afecta. Hubo cruce de palabras.



