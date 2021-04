¿Red organizada se está dedicando a invadir terrenos privados en Colón?

La gobernación de la provincia de Colón y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), fueron claros al señalar que en la región, no se van a permitir la invasión de terrenos.

En estos momentos en Colón pareciera existir un movimiento organizado, tendiente a realizar invasiones a terrenos privados, según Alejandro Vargas, jefe regional del Miviot, quien aseguró que las mismas no serán permitidas.

Dijo que son personas que están saltando de un lugar a otro, invaden acá, venden y saltan a otro lugar y realizan la misma acción.

"Y lo más peligros es que hay gente que los siguen, después se ponen iracundos cuando las autoridades procedemos a realizar el desalojo", aseguró.

Señaló que recientemente se han estado dando nuevas invasiones. Como por ejemplo, se metieron en un área frente a Villa del Caribe, también en Las Praderas de Buena Vista.

Añadió que también cuando trataron de conversar con precaristas en el parte trasera de la comunidad de Luther King, les salieron de manera grosera, pese a que ingresaron sin autorización de los propietarios.

En cuanto a la invasión de la pasada semana a terrenos ubicados frente a Nuevo Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal, Vargas indicó que con el apoyo de la Policía Nacional se logró el desalojo el pasado viernes.

No obstante, existe la amenaza de volver a realizar la invasión al mismo y eso no se va a permitir, por lo que unidades de policía se mantienen en el área.

Por su lado, Iracema de Dale, gobernadora de la región señaló que Colón no puede convertirse en una provincia anárquica, en donde el ciudadano haga lo que le da la gana, “vivir en anarquía es donde nadie respeta nada y eso no es lo que queremos para la provincia”.

La gobernadora al igual que el director del MIVIOT concordaron en que pareciera existir una red organizada que se está dedicando a esta acción de invadir terrenos privados.

"Lo vemos en distintas áreas de la provincia, nosotros no podemos aceptar ilegalidades, no podemos permitir que Colón sea una provincia anárquica, eso no lo vamos a avalar", concluyó.