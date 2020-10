Representante de Barrio Norte acusa a constructora de obstruir alcantarillado

Residentes de la multifamiliar 3015, ubicado en la calle 3, avenida Herrera, de la ciudad de Colón, procedieron a cerrar la vía, debido a la gran cantidad de aguas de excretas que se devuelven a los apartamentos de este edificio, provocando malos olores.

Eduardo Pereira, uno de sus moradores, dijo que en diversas oportunidades han reportado al Idaan la situación crítica que se vive, no solo en este edificio, sino también en los tres que se encuentran en la cuadra.

Publicidad

“Tenemos una gran cantidad de niños, no podemos cocinar porque los apartamentos están llenos de aguas residuales, queremos que se nos apoye y se repare la situación que se ha agudizado desde hace dos meses”, indicó.

#NacionalCri El objetivo del programa es dar respuestas a las necesidades de la población panameña con discapacidad y sus familias en condición de pobreza.https://t.co/m8YloLlPT6 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 15, 2020

Por su parte, Javier Lynch, representante de Barrio Norte, dio a conocer que interpuso la denuncia desde hace varias semanas, sin embargo el Idaan no tiene en estos momentos la solución, porque no tiene operativo un carro Vactor para realizar la limpieza del sistema sanitario de los edificios.

Lynch acusó a la empresa CUSA, que realizaba los trabajos de la Renovación de Colón, ya que fue esta empresa la que durante los referidos trabajos, obstruyó la línea con una gran cantidad de sedimentos, que hoy impiden que el sistema trabaje de manera normal.

Luego de la protesta escenificada por los moradores del multifamiliar 3015 de la calle 3, avenida Herrera, una cuadrilla del Idaan, gestionada por la junta comunal del Barrio Norte, se dirigió al sector a fin de dar respuesta.

Inmediatamente fueron utilizados “trompos” que limpiaron las líneas sanitarias y así lograr que las aguas servidas fluyan y no se regresen a los apartamentos.

Para este fin de semana se estará realizando la succión en los sistemas del área de La Playita y La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este y para la otra semana se verifican los mismos operativos en varios puntos del corregimiento de Barrio Norte, donde se tienen problemas con las aguas de servidas.