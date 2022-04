Sigue huelga de trabajadores de Aguaseo

De continuar el paro de los trabajadores de la empresa Aguaseo S. A., lo único que se va a obtener es la afectación a la salud, manifestó Edgar Coto, director regional del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Colón.

La tarde de ayer se conoció que pese al arbitraje del Mitradel, que suspendía la huelga, los trabajadores mantenían la paralización.

De acuerdo con Coto, se vienen dando criaderos de ratas, mosquitos, que pueden afectar la salud en los hogares, donde viven las personas.

Indicó el galeno, que apela al diálogo entre los empleados y las autoridades correspondientes, para buscar una solución al conflicto y no afectar a terceros en el tema de salud.

Agregó que al final todos van a salir afectados, la comunidad en general, por la no recolección de la basura.

A todo esto, los trabajadores señalaron que no aceptan el 2% de aumento propuesto por la empresa, debido a que tienen 18 años que no reciben un aumento salarial.

Mientras las calles de la ciudad y comunidades de las afueras de Colón, se muestran con la acumulación de la basura, creando malestar entre la comunidad.

