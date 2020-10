Debido a que tienen 13 días sin el servicio de agua potable, los residentes de las multifamiliares de Nueva Providencia, provincia de Colón, cerraron la carretera Transístmica, en señal de protesta.

Los moradores colocaron todo tipo de artefactos en la vía, generando un descomunal tranque vehicular tanto para ingresar como para salir de Colón.

Para la señora Xiomara Newball ,de 43 años de edad, ellos tan pasando el "Nigára en bicicleta" por la falta de agua en sus casas.

Indicó que quieren el servicio en sus apartamentos no por carros cisternas, debido a que hay personas que trabajan y no pueden estar esperando.

En tanto, Fernando White, de 32 años de edad, la comunidad no quiere tomar estas acciones debido a que afectan a terceras personas, pero lamentablementees la forma que se tiene que hacer para que los escuchen las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Los manifestantes están a la espera de los funcionarios del Idaan para recibir una respuesta que los lleve a reabrir la vía.